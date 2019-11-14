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14. 11. 2019

В Украину вернулась миссия МВФ

Миссия Международного валютного фонда возобновила работу в Украине в четверг, 14 ноября. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на представительство Фонда в Киеве.

"Миссия МВФ начала свою работу в Киеве согласно плану", - сказал представитель Фонда.

Ранее в представительстве анонсировали старт миссии во главе с Роном ван Роденом 14 ноября.

По информации представительства, миссия продолжит дискуссии с украинскими властями относительно новой программы при поддержке МВФ.

Ранее в СМИ появилась информация, что МВФ отложил транш для Украины поскольку его члены опасаются, что президент Владимир Зеленский не вернет выведенных из украинских банков активов. 

Премьер-министр Алексей Гончарук эту информацию отверг. По его словам переговоры идут в обычном режиме.

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Источник: korrespondent.net
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