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14. 11. 2019

Наблюдатели зафиксировали новые позиции сепаратистов около Петровского

Беспилотник ОБСЕ на участке разведения сил и средств в районе Петровского зафиксировал новые позиции сепаратистов. Об этом сообщает пресс-служба миссии в отчете за среду, 13 ноября.

"11 ноября на участке разведения в районе Петровского беспилотник малого радиуса действия впервые обнаружил 50-метровую траншею (не зафиксирована по данным наблюдения от 3 ноября), в которой находились пять людей в камуфляжной одежде, примерно в 580 метрах к югу от северного края участка разведения и приблизительно в 1 км к востоку от его западного края", - говорится в отчете.

В тот же день на участке разведения БПЛА СММ малого радиуса действия также зафиксировал четверо людей в камуфляжной одежде на позиции сепаратистов (о которой сообщалось ранее) примерно в 180 метрах к северо-западу от юго-восточного угла участка разведения.

Также в ОБСЕ подтвердила разведение сил в Петровском. Ранее о завершении разведения в Петровском заявили в штабе ООС.

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Источник: korrespondent.net
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