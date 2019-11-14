Бюджет-2020 рассорил "слуг народа" - СМИ

Депутаты фракции Слуга народа поссорились на заседании в четверг, 14 ноября, из-за разногласий по поводу госбюджета на 2020 год. Об этом сообщает УП со ссылкой на неназванного представителя фракции.

Как сообщается, на утреннем заседании фракции присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.

"Депутаты обсуждали вопрос госбюджета и разделились на два лагеря из-за правки по акцизам. Среди прочего, "слуги" критиковали правительство за проваленную коммуникацию. Гончарук в свою очередь обвинил депутатов в том, что они валят бюджет", - сообщает издание.

По словам собеседников УП, рассмотрение бюджета могли перенести на следующую неделю. Но в конце концов решили рассматривать сегодня.

Как сообщалось, сегодня Рада поддержала поправку в Бюджетный кодекс, которая предусматривает, что в 2020 году акцизный сбор будет оставаться в местных бюджетах.

Накануне после длительных споров, из-за которых дважды продлевалось заседание Рады, нардепы в первом чтении поддержали законопроект о рынке земли.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net