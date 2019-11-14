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14. 11. 2019

Австрия выделила Украине миллион евро на гумпомощь

Австрия выделила Украине один из предусмотренных 37 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи, заявил  федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.
 
Ранее Шалленберг сообщил, что правительство Австрии выделит миллион евро в рамках гуманитарной помощи гражданскому населению Украины.
 
"Австрийская Республика не безразлична к отношениям с Украиной в плане предоставления ей гуманитарной помощи. Уже предоставлен транш – один миллион евро, а предусмотрено в целом 37 миллионов евро. Это значит, что у нас многолетние традиции предоставления гуманитарной помощи и мы всегда будем придерживаться этого", - сказал Шалленберг.
 
Напомним, правительство Норвегии приняло решение выделить на финансирование проекта сотрудничества с Украиной в сфере охраны здоровья около 4 млн долларов.
 
Еще сообщалось, что совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил предоставление дополнительного финансирования в размере 200 млн на развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Украине.

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Источник: korrespondent.net
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