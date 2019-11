Протестующие в Гонконге вооружились луками, копьями и арбалетами

Полиция Гонконга заявила, что ранним утром в четверг, 14 ноября, протестующие стреляли по полицейским из луков и бросали горшки с цветами. Полицейские не пострадали и в ответ применили слезоточивый газ, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что интенсивные протесты и столкновения с полицией в Гонконге продолжаются четвертый день подряд. Демонстранты пытаются блокировать городской транспорт в будни, это их новая стратегия. СМИ в эти дни стали сообщать, что среди протестующих стали появляться люди, вооруженные луками, копьями и арбалетами.

В четверг закрыты детские сады и школы. Утром городское бюро образования продлило перерыв в работе школ до конца недели. Университеты отменили занятия до выходных или объявили онлайн-курсы.

Кампус Китайского университета Гонконга стал одним из главных лагерей протестующих. В минувший вторник там были стычки студентов с полицией и в результате была разрушена ближайшая железнодорожная станция. В среду столкновения происходили в других районах города, а в кампусе протестующие занимались укреплением баррикад. Студенты захватили одну из университетских столовых и кормят там протестующих, сообщает South China Morning Post. Они пытались добиться судебного запрета на вход полиции на территорию кампуса, но суд им отказал.

В четверг демонстранты заблокировали более 20 улиц и дорог, а в метро не работают 15 станций.

Представитель полиции в четверг заявил, что поведение протестующих стало на шаг ближе к терроризму. По его словам, на территории Китайского университета они изготавливают и складируют вооружения, такие, как бутыли с зажигательной смесью, луки, стрелы и катапульты. В полиции отметили, что эта тенденция начала распространяться и на другие университеты города.

Из-за беспорядков и транспортных проблем была отменена конференция Ассоциации авиакомпаний Азиатско-тихоокеанского региона, запланированная на следующей неделе. Ранее стало известно, что отменены намечавшиеся на февраль гонки электромобилей Формулы Е, и может быть отменен этап мировой серии Регби-7.

