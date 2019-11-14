Черная пятница-2019: дата, скидки в Украине

В ноябре состоится день распродаж - Черная пятница. Украинские магазины также примут участие в традиционной американской традиции.

Черной пятницей называют день после американского Дня благодарения. Именно с нее начинались традиционные рождественские распродажи. Сейчас традиция получила международное распространение и Украине не исключение.

Черная пятница-2019 пройдет в Украине 29 ноября. Распродажи в этот день пройдут и в крупных торговых центрах, сетевых магазинах и интернет-магазинах. Кроме того, многие компании предлагают скидки на протяжении всей недели, а не только в пятницу.

Уже известны магазины, которые предоставят скидочный товар в Черную пятницу в Украине. Размер скидки и дата старта распродаж каждая компания огласит ближе к 29 ноября.

Известно, что скидки на черную пятницу на электронику появятся в Алло, Эльдорадо, Comfy, Цитрусе, Розетке, Фокстроте, Stylus, MOYO, Xiaomi.

Одежда и обувь дешевле будут продавать Answear, Intertop, Lamoda, H&M, Lee Cooper и Kasta.

Косметика и товары для дома подешевеют в Watsons, NYX Cosmetic, iHerb, Parfums, Эпицентре и Jysk.

Также компании Booking и МАУ предложат свои скидки на путешествия.

Согласно статистике последних лет, украинцы во время распродажи чаще всего покупают одежду, обувь, бытовую технику, электронику и косметику. В среднем они готовы потратить чуть больше 3 тысяч гривен.

Ранее стало известно, как украинцы будут отдыхать на Новый Год-2020. Также сообщалось, что Укрзализныця запустит дополнительные поезда на зимние праздники.

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Источник: korrespondent.net