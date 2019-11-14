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14. 11. 2019

Дело Мазура в Интерполе не закрыли - посол

Украина использовала факт, что статус Игоря (Тополи) Мазура в общей системе Интерпола вследствие активных действий украинской стороны был заблокирован для дальнейшего выяснения ситуации, и это стало основанием его для возвращения из Польши на Родину. Об этом посол Украины в Польше Андрей Дещица в четверг, 14 ноября, рассказал в комментарии Укринформу.

"Подача нашей стороной документов в Интерпол и факт, что с вечера 12 ноября статус Игоря Мазура в системе Интерпола был заблокирован до выяснения обстоятельств, означали, что он не преследуется, а его дело находится в подвешенном состоянии, оно изучается. Это дало ему возможность легально вернуться в Украину", - отметил Дещица.

По его словам, Украина "ответила так же гибридно, как это сделала Россия", подавая Мазура в розыск по линии Интерпола.

Дипломат сообщил, что украинская сторона убеждает польских коллег в том, что дело, по которому преследуется Мазур, надуманное. Окружная прокуратура Люблина продолжать изучать это дело. Польская прокуратура потребовала документы по Мазуру от России, в то же время украинская прокуратура предоставила им информацию, которую украинское представительство Интерпола передало в генеральный секретариат этой организации.

Дещица заметил, что выезд Мазура в Украину не означает закрытия дела. Это окончательно будет решать прокурор, который ведет это дело в Окружной прокуратуре Люблина.

"Только он может принять решение: развивать это дело дальше и передавать материалы в суд или нет", - отметил Дещица.

Накануне вечером омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Игорь Мазур (Тополя) вернулся в Украину. 

Напомним, ветеран АТО Игорь Мазур был задержан на границе в Польше по запросу РФ 9 ноября. В МИД Польши уточнили, что польские пограничники задержали Мазура согласно правилам Интерпола.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что РФ обвиняет украинца в том, что он якобы участвовал в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни в 1994-2000 годах.

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Источник: korrespondent.net
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