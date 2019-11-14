Нацсовет проведет внеплановую проверку телеканала NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внепланово проверит канал NewsOne из-за высказываний, которые содержат признаки разжигания вражды. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета в четверг, 14 ноября.

Регулятор зафиксировал в эфире программы "Я так думаю" с ведущим Русланом Коцабой 5 ноября высказывания, которые нарушают законы Украины Об информации и О телевидении и радиовещании и разжигают рознь.

Как уточнили в Нацсовете, среди высказываний было такое: "Незаконное обогащение и было целью этих "евромайдановских барыг". А не какое-то там призрачное европейское будущее, НАТО, Евросоюз и т.п. Соответственно восставший Донбасс попытались покорить с помощью танков и авиационных бомб. Это правда, ее некуда девать. Она должна быть озвучена, именно здесь, на уровне киевском киевские власти должны признать, что использование вооруженных сил против мирного населения является преступлением, на которое не распространяются сроки давности".

После проверки Нацсовет решит, какое решение он примет в отношении телеканала.

Напомним, 22 октября Окружной админсуд Киева открыл производство по делу об аннулировании лицензии телеканала NewsOne.

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Источник: korrespondent.net