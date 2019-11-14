В ЕС заявили, что помощь Украине под вопросом из-за Коломойского

В Европейском Союзе сомневаются в необходимости финансовой помощи Украине в связи с отсутствием усилий Киева по расследованию вывода средств из ПриватБанка. Об этом в четверг, 14 ноября, заявил директор внешнеполитической службы ЕС, ответственный за Восточное партнерство, Люк Девинь, сообщает Европейская правда.

Такое заявление Девинь сделал в ходе Форума ассоциаций в Киеве. При этом дипломат ни разу не назвал фамилию "Коломойский", но его претензии касались вывода средств во времена, когда ПриватБанком владел Игорь Коломойский.

Девинь подчеркнул, что есть одна сфера, где странам Восточного партнерства, включая Украину, не хватает успеха - верховенство права, при этом вина за это лежит именно на государствах-партнерах, а не на ЕС.

"Не мы должны преследовать тех, кто занимается банковским мошенничеством. Где те, кто украл $5,5 млрд из ПриватБанка? В тюрьме ли они, ведется ли их преследование? Нет.

Эти неудачи являются определяющими для самого ЕС, но также из-за этого страдают ваши люди", - заявил дипломат.

По его словам, отсутствие надлежащего расследования и наказания виновных в выводе средств из ПриватБанка подрывает единство ЕС в вопросе помощи Украине.

"Если мы проиграем в вопросе верховенства права, то мы подыграем тем, кто говорит: зачем мы должны помогать Украине, если они не преследуют тех, кто украл деньги в собственной стране? И это справедливый вопрос", - подчеркнул он.

Как известно, прежнее руководство НБУ обвиняло предыдущих акционеров и руководителей ПриватБанка, которые контролировали учреждение до национализации, в выведении из банка $5,5 млрд. Конечными владельцами банка до конца 2016 года, как считается, были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

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Как сообщалось, Люк Девинь также заявил, что Украине не обещали "промышленный безвиз" в ЕС.

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Источник: korrespondent.net