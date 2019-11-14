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14. 11. 2019

Луценко показал сертификаты из Лондона

Бывший генпрокурор Юрий Луценко рассказал, чем занимается после отставки. В частности, он показал сертификаты, полученные на курсах изучения английского языка в Лондоне, пишет УП в четверг, 14 ноября.

На вопрос, чем он сейчас занимается, Луценко ответил: "Тем, чем и раньше – работаю Юрием Луценко. Безработный - мой официальный статус как трудоспособного гражданина. Чем я занимаюсь? После отставки немного поправил здоровье, позанимался спортом, а потом решил заниматься собой и оплатил месячное обучение в Лондоне. Это было до внутренних потрясений в США. Я учился четыре недели в Лондонской школе английского, правда, этому никто не верит, поэтому взял с собой сертификаты: General English и General English Combi", - сказал Луценко и показал сертификаты.

По словам экс-генпрокурора, это обучение стоило ему полторы тысячи фунтов в неделю.

Как сообщалось, Юрий Луценко заявил, что вернулся из Лондона в Киев после того, как его супруга Ирина заявила о планах сложить депутатский мандат по состоянию здоровья.

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Источник: korrespondent.net
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