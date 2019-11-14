В Крыму обыскали дом тренера по греко-римской борьбе

В аннексированном Крыму, в селе Токлуг (Богатовка) под Судаком, российские силовики обыскали дом крымскотатарского тренера по греко-римской борьбе Исмета Салиева. Об этом сообщила в Facebook член Меджлиса крымскотатарского народа Гаяна Юксель в четверг, 14 ноября.

"Сегодня рано утром, примерно в 6 часов, представители так называемых правоохранительных органов Крыма приехали в дом в селе Токлук/Богатое под Судаком известного крымскотатарского тренера по греко-римской борьбе, председателя спортивного центра братьев Салиевых, делегата Курултая крымскотатарского народа VI созыва - Исмета Салиева... По информации, поступившей из Крыма, так называемые следственные действия в доме Исмета Салиева были проведены якобы в рамках уголовного дела по обвинению в терроризме. Искали оружие, наркотики и другие незаконные вещи", – говорится в сообщении.

Юксель отметила, что вместе со следователями приехали силовики в полной амуниции, в масках, с оружием. Всего к дому Салиева подъехало около восьми автомобилей. Во время обыска владельца дома не было дома.

Уже через несколько минут к дому сошлись жители села, которые оставались на месте происшествия до окончания так называемых следственных действий.

"Исмет Салиев – известный в Крыму и Украине человек, тренер, который тренирует членов сборной Украины по греко-римской борьбе. Педагог и тренер, председатель спортивного центра в Судаке, в котором бесплатно занимаются борьбой сотни и сотни детей и представителей молодежи", – добавила Юксель.

Она считает, что подобные действия – попытка запугивания и давления на профессионального представителя спорта, педагога и тренера, который воспитывает молодежь и имеет принципиальную позицию относительно участия крымскотатарской молодежи в мировых спортивных соревнованиях.

По словам Юксель, на родителей детей, которые учатся в центре братьев Салиевых, идет давление с требованием не отправлять детей на спортивные соревнования в Украине.

Напомним, в конце сентября в Судаке российские силовики провели обыск в доме ветерана крымскотатарского национального движения Ильвера Аметова, а также в принадлежащем ему кафе.

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Источник: korrespondent.net