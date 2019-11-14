Лента RSS
Подписаться на ленту
14 ноября 2019, четверг, 16:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,26
14. 11. 2019

В Крыму обыскали дом тренера по греко-римской борьбе

В аннексированном Крыму, в селе Токлуг (Богатовка) под Судаком, российские силовики обыскали дом крымскотатарского тренера по греко-римской борьбе Исмета Салиева. Об этом сообщила в Facebook член Меджлиса крымскотатарского народа Гаяна Юксель в четверг, 14 ноября.

"Сегодня рано утром, примерно в 6 часов, представители так называемых правоохранительных органов Крыма приехали в дом в селе Токлук/Богатое под Судаком известного крымскотатарского тренера по греко-римской борьбе, председателя спортивного центра братьев Салиевых, делегата Курултая крымскотатарского народа VI созыва - Исмета Салиева... По информации, поступившей из Крыма, так называемые следственные действия в доме Исмета Салиева были проведены якобы в рамках уголовного дела по обвинению в терроризме. Искали оружие, наркотики и другие незаконные вещи", – говорится в сообщении.

Юксель отметила, что вместе со следователями приехали силовики в полной амуниции, в масках, с оружием. Всего к дому Салиева подъехало около восьми автомобилей. Во время обыска владельца дома не было дома.

Уже через несколько минут к дому сошлись жители села, которые оставались на месте происшествия до окончания так называемых следственных действий.

"Исмет Салиев – известный в Крыму и Украине человек, тренер, который тренирует членов сборной Украины по греко-римской борьбе. Педагог и тренер, председатель спортивного центра в Судаке, в котором бесплатно занимаются борьбой сотни и сотни детей и представителей молодежи", – добавила Юксель.

Она считает, что подобные действия – попытка запугивания и давления на профессионального представителя спорта, педагога и тренера, который воспитывает молодежь и имеет принципиальную позицию относительно участия крымскотатарской молодежи в мировых спортивных соревнованиях.

По словам Юксель, на родителей детей, которые учатся в центре братьев Салиевых, идет давление с требованием не отправлять детей на спортивные соревнования в Украине.

Напомним, в конце сентября в Судаке российские силовики провели обыск в доме ветерана крымскотатарского национального движения Ильвера Аметова, а также в принадлежащем ему кафе.

Российские спецслужбы "заслали" в ВСУ крымчанина – СБУ

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.