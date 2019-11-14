Лента RSS
Подписаться на ленту
14 ноября 2019, четверг, 17:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,26
14. 11. 2019

В Турции заявили о разногласиях с РФ и задержках поставок С-400

Очередные поставки из России в Турцию зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 Триумф могут задержаться по причине разногласий между сторонами, касающихся вопроса передачи технологий. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает Defense News со ссылкой на заявление главы секретариата оборонной промышленности республики Исмаила Демира.

По его словам, "техническая работа продолжается". "Мы планируем график на следующий год. В отличие от первой [партии], здесь есть совместное производство и передача технологий. Это выходит за рамки "давайте быстро купим и установим" первой системы", - сказал чиновник.

Издание также привело комментарий неназванного турецкого специалиста, согласно которому задержка очередной поставки С-400 Триумф могла быть спланирована изначально с целью смягчить взаимоотношения Анкары и Вашингтона, не желающего видеть у члена НАТО российскую военную технику.

Напомним, поставки российских С-400 в Турцию начались в середине июля. Закупка Анкарой российского оружия вызвала кризис в отношениях Турции и США. В итоге Вашингтон исключил Турцию из программы производства и приобретения истребителей F-35.

Также США предупредили Турцию о санкциях из-за покупки С-400.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.