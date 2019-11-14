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14. 11. 2019

Зеленский посетит Австрию с официальным визитом

В четверг, 14 ноября, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом принял предложение посетить страну. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что глава государства принял предложение президента Австрии.

"Владимир Зеленский принял переданное приглашение Федерального Президента Республики Австрия Александра ван дер Беллена осуществить официальный визит в Австрию", - говорится в сообщении.

Кроме этого, глава государства выразил надежду, что новое правительство Австрии будет продолжать поддержку Украины в вопросах противодействия российской агрессии и сохранении режима санкций против РФ. Он также призвал австрийский бизнес увеличивать инвестиции в украинскую экономику, которые сейчас составляют более 1,16 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Австрия выделила Украине миллион евро на гумпомощь. Австрийская Республика не безразлична к отношениям с Украиной в плане предоставления ей гуманитарной помощи, уверяет министр.

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Источник: korrespondent.net
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