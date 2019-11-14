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14. 11. 2019

Старый чайник принес британцу один миллион

Житель английского графства Дорсет продал старый чайник, который годами пылился у него на полке, за более чем один миллион фунтов стерлингов, пишет The Mirror.

Мужчина пригласил к себе в дом эксперта по искусству из аукционного дома Duke’s Auctioneers, чтобы тот оценил другие предметы, находящиеся у него.

Специалист заметил на полке чайник и попросил показать его. А, увидев на предмете характерную синюю печать, взял предмет на детальную экспертизу. Оказалось, что чайник – ценное антикварное изделие. Он был изготовлен лично для китайского императора Цяньлуна между 1735 и 1796 годами.

Находку выставили на аукцион, где она была приобретена за 1,04 миллион фунтов стерлингов.

Cмотрите фотогалерею: Старый чайник принес британцу один миллион

Напомним, что британец приобрел на барахолке старинную вазу за один фунт стерлингов, а продал ее за солидную сумму.

Также Корреспондент.net писал, что картина итальянской художницы Артемизии Джентилески Лукреция ушла с молотка за 4,78 миллиона евро.

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Источник: korrespondent.net
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