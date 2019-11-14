МН17: опубликованы новые переговоры сепаратистов

Объединенная следственная группа (JIT) обнародовала новые материалы по делу о крушении Боинга рейса МН-17 над Донбассом в 2014 году. В частности, опубликована аудиозапись переговоров сепаратиста "ДНР" с "комендантом Макеевки".

В разговоре неизвестный сообщает "коменданту Макеевки", что на оккупированную территорию прибывают люди с полномочиями от высших чинов Минобороны РФ и все местные полевые командиры будут заменены людьми из Москвы.

"Полевых командиров сейчас всех пустят под нож, потому что они уже зарвались, грабят, насилуют, убивают, играют в политику", - говорит неизвестный.

Он добавляет собеседнику: "знаешь лучше меня", на что тот ответил: "знаю".

"Мы здесь чисто воюем, у меня вообще приказ во внутренние разборки не вмешиваться", - заявил не местный боевик.

Он объяснил "коменданту", что тот должен выполнять приказы "верховного главнокомандующего" Александра Бородая, который тогда называл себя "премьер-министром ДНР", а также "министра обороны" Игоря Стрелкова.

Не местный боевик заявил, что происходит переход под единое командование в целях ведения "войны".

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В мае 2018 года объединенная следственная группа подвела первые итоги расследования инцидента. Согласно полученным выводам, Boeing был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. В июне 2019 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе в 2014 году четырем подозреваемым: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко. В РФ причастность российских военных к инциденту с малазийским Boeing отрицают. Позже парламент Нидерландов одобрил требование к правительству расследовать роль Украины в авиакатастрофе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net