Главой Совета Нацбанка снова избрали Данилишина

Богдан Данилишин был переизбран на пост главы Совета Нацбанка Украины. Соответствующее решение принял Совет НБУ на заседании, со ссылкой на члена совета Виталия Шапрана сообщает РБК-Украина в четверг, 14 ноября.

Отметим, что Шапрана назначила членом совета Верховная Рада 12 ноября. По его словам, заместителем главы Совета НБУ назначен Василий Фурман, который занял эту должность вместо Тимофея Милованова.

Богдан Данилишин стал главой Совета НБУ 25 октября 2016 года. По закону глава совета избирается на три года и полномочия Данилишина закончились 26 октября 2019 года, но Совет НБУ на заседании 22 октября 2019 года решил продлить полномочия главы Совета НБУ Богдана Данилишина до очередных выборов.

Напомним, что ранее регулятор назвал причину рекордной прибыли банков. В текущем году банки в полтора раза сократили отчисления в резервы. спрос на банковские услуги растет.

Также сообщалось, что в Киеве задержали чиновницу НБУ на взятке $30 тысяч. Женщина требовала деньги за решение вопроса о продлении лицензии финансовой компании для осуществления валютных операций.

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Источник: korrespondent.net