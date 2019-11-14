На Киевщине должник за коммуналку разжег в квартире костер

В Киевской области в Белой Церкви молодой мужчина, которого лишили предоставления коммунальных услуг за долги, разжег в квартире костер, сообщает 14 ноября пресс-служба ГУ Нацполиции.

"Сотрудники патрульной полиции Киевской области выяснили, что владелец квартиры самостоятельно развел костер. Мужчина объяснил правоохранителям, что хотел приготовить пищу, но в квартире отключены газ и электроэнергия за неуплату. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

За несколько часов до этого местные жители уже пожаловались на него в полицию за то, что он на улицах нарушал общественный порядок.

В отношении мужчины составили админпротоколы по ст. 175-1 (Курение табачных изделий в запрещенных местах), по ст. 178 (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в Киеве должник перед банком открыл стрельбу по его сотрудникам, когда те пришли на осмотр конфискованного имущества, которое перешло в собственность финучреждения из-за непогашенного кредита.

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Источник: korrespondent.net