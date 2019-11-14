Зеленский одобрил создание е-системы в сфере строительства

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства", сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон имеет цель улучшения качества предоставления административных и других услуг в сфере строительства, снижение коррупционных рисков при их предоставлении, обеспечения публичности предоставления таких услуг.

В частности, документ предусматривает создание Единой государственной электронной системы в сфере строительства в составе градостроительного кадастра, который объединит в общем информационном ресурсе все данные о рынке строительства. Информация, содержащаяся в базе системы (кроме персональных данных), будет доступна через портал электронной системы.

Закон позволяет подавать документы в электронной форме для получения всех административных и других предусмотренных законом услуг в сфере строительства, а также получать такие услуги в электронной форме.

Оплату административных услуг в области строительства и штрафов за правонарушения в сфере градостроительной деятельности можно будет осуществлять с помощью электронной системы.

Кроме того, законом предусматривается сокращение перечня документов, представляемых для получения админуслуг в сфере строительства.

Также вводится идентификатор объекта строительства и завершенного объекта, который будет неизменным на протяжении жизненного цикла объекта, и единый порядок присвоения и изменения адресов объектов недвижимого имущества.

Имплементация закона обеспечит сокращение сроков предоставления административных услуг в сфере строительства; способствовать повышению качества их предоставления, снижению коррупционных рисков при предоставлении таких услуг обеспечит публичность в сфере строительства. Также реализация норм закона будет способствовать повышению позиции Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного банка Doing Business по направлению "Получение разрешения на строительство".

Ранее сообщалось, что Зеленский поручил поднять Украину в Doing Business и начать подготовку к масштабной приватизации и введения рынка земли.

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Источник: korrespondent.net