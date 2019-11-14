При восстановлении Нотр-Дам разгорелся скандал из-за шпиля

Французский генерал Жан-Луи Жоржелен, которому президент Франции поручил курировать восстановление после пожара собора Нотр-Дам, вступил в конфликт с главным архитектором объекта Филиппом Вильневом относительно реконструкции сгоревшего шпиля сооружения. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает Le Parisien.

Поясняется, что Жоржелен, как и французский лидер, является сторонником "некоторой модернизации" стилевого решения шпиля, тогда как архитектор строго придерживается мнения о необходимости аутентичного его восстановления.

"В том, что касается главного архитектора, то я ему уже не раз объяснил, чтобы он заткнул себе пасть, потому что нам следует на разумной основе сделать выбор, который будет наилучшим для собора Нотр-Дам, для Парижа и для всего мира", - заявил генерал.

По словам Жоржелена, основные вопросы относительно характера реконструкции собора, и в частности его шпиля будут решены вначале 2021 года.

Напомним, 15 апреля произошел крупный пожар в соборе Парижской Богоматери. Обрушился шпиль здания и пострадала большая часть крыши. Основная конструкция и реликвии уцелели. Следователи полагают, что возгорание могло начаться из-за короткого замыкания. Свинец содержался как в несущей конструкции, так и в шпиле здания.

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Источник: korrespondent.net