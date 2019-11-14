В Берлине пояснили решение Бундестага по СП-2

Решение Бундестага об имплементации газовой директивы ЕС для газопровода Северный поток-2 ничего не меняет. Об этом заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер, сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

По его словам, данный закон реализует европейский компромисс, который определит, как будет действовать Германия в соответствии с правилами энергетического рынка в будущем.

"В будущем будут применяться правила разделения прав собственности, доступа третьих сторон, регулирования сборов и прозрачности, поскольку газопроводы прокладываются на территории и в прибрежных водах стран-членов ЕС. Таким образом, мы поддерживаем баланс между нашей безопасностью поставок и необходимостью защиты потребителей и конкурентоспособности", - заявил Альтмайер

Он также добавил, что правка, внесенная правящей коалицией, ничего не меняет.

В Еврокомиссии решение правительства Германии не комментируют.

В свою очередь, Кабмин Украины приветствует имплементацию Бундестагом Газовой директивы ЕС.

"Правительство Украины приветствует имплементацию Бундестагом Газовой директивы Евросоюза 1:1. Мы ожидаем, что независимый энергетический регулятор Германии также будет действовать в строгом соответствии с Директивой. Эту позицию также поддержала Европейская комиссия", - написал в Twitter премьер-министр Алексей Гончарук.

Согласно газовой директиве, действующие на территории ЕС правила будут распространяться на газопроводы не входящих в объединение стран, если проходят через территорию стран-членов ЕС.

Энергетическое законодательство с поправками, которые позволяют вывести из-под действия европейских правил часть газопровода Северный поток-2, было принято Бундестагом со второй попытки.

Предложенные Бундестагом изменения касаются 12-мильного участка газопровода, который находится в территориальных водах Германии.

Отметим, по обновленному энергетическому законодательству ЕС, который был принят в 2019 году, на вновь построенные морские газопроводы распространяются нормы Третьего энергопакета. Основной принцип законодательства - обязательное отделения бизнеса добычи, транзита газа и его поставки.

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Источник: korrespondent.net