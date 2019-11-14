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14. 11. 2019

Нардепы проголосовали за закон о землях обороны

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "Об использовании земель обороны" о повышении эффективности использования выделенных земельных участков, говорится на сайте парламента 14 ноября.
 
За это решение проголосовало 334 народных депутата.
 
Согласно законопроекту, земли обороны, предназначенные для размещения и постоянной деятельности воинских частей, учреждений, военно-учебных заведений, предприятий и организаций Вооруженных сил Украины, могут использоваться для размещения средств связи, навигации и наблюдения (радиотехнического обеспечения), принадлежащих подразделениям объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины, с согласованием условий размещения и эксплуатации указанных объектов с Министерством обороны Украины.
 
"Единственное изменение: исключается согласование с органами местного самоуправления или местными органами исполнительной власти", - пояснил глава парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельным отношениям Николай Сольский.
 
Напомним, озвучена стоимость гектара после отрытия рынка земли.
 
Еще сообщалось, что под Киевом чиновники незаконно раздали 18 гектаров земли.

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Источник: korrespondent.net
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