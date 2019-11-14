Стало известно, сколько денег выделили на Верховную Раду в 2020 году

Нардепы проголосовали за постановление, утвердив смету Верховной Рады Украины на 2020 год, что стало известно 14 ноября с онлайн-трансляции парламента.

За проголосовали 272 нардепа.

На осуществление законотворческой работы парламента направят 1 млрд 53 млн 383,1 тыс. грн., в том числе на оплату труда и начисления на зарплату - 642 млн 48,1 тыс. грн, а на социальное обеспечение - 314 млн 666,8 тыс. грн.

Обеспечение деятельности Верховной Рады обойдется в 907 млн 526,2 тыс. грн.

Текущие расходы в блоке автобаза составят 96 млн 898,7 тыс. грн.

Для столовой предусмотрена субсидия/трансферты в объеме 2 млн 576,5 тыс. грн.

На парламентский канал "Рада" выделили 30 млн 936,7 тыс. грн, а на "Голос Украины" - 15 млн 584,7 тыс. грн.

Всего по аппарату Верховной Рады - 2 млрд 7 млн 430,7 тыс. грн.

Напомним, мы публиковали зарплаты депутатов за октябрь.

Еще сообщалось, что 14 ноября парламент проголосовал за госбюджет 2020.

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Источник: korrespondent.net