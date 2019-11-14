В Баку родилась девочка с ушами на шее и "рылом"

В Азербайджане родился ребенок со страшным уродством. Девочка появилась на свет без рта, с ушами на шее и подобием свиного рыла. Об этом пишет medicina.az.

Ребенок родился в одной из частных клиник Баку. Родители девочки абсолютно здоровы и имеют двоих здоровых маленьких детей. Новорожденная не прожила ни дня из-за патологии.

Почему родителям не сообщили об отклонении у ребенка неизвестно. По словам главного акушера-гинеколога страны Севиндж Мамедовой, подобную аномалию должны были заметить во время УЗИ на третьем месяце беременности.

Врач отметила, что вмешиваться в работу частных клиник запрещено по закону, и назвала поведение ее врачей преступлением.

Родители умершего ребенка могут только написать жалобу на гинеколога, ведущего беременность, и специалиста УЗИ.

Ранее сообщалось, что обгоревший мальчик впервые за 14 лет откроет глаза. Также Корреспондент писал о том, что в Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками.

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Источник: korrespondent.net