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14. 11. 2019

Зеленский обсудил с Туском Северный поток-2

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Дональдом Туском, говорится 14 ноября в пресс-центре главы государства.
 
Стороны обсудили ход реализации договоренностей 21-го саммита Украина - ЕС.
 
Дональд Туск поздравил существенную активизацию реформ в Украине, в частности в контексте выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
 
Отдельной темой разговора была энергетическая безопасность в Европе и ситуация с реализацией проекта Северный поток - 2. Собеседники согласились относительно важности безусловного соблюдения всеми государствами - членами Европейского Союза энергетического законодательства ЕС.
 
Президент Украины поблагодарил Дональда Туска за весомую личную роль в развитии сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом во время его пребывания в должности президента Европейского совета и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.
 
Со своей стороны Дональд Туск заверил в своей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реформ в нашем государстве.
 
Напомним, ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
 
Еще  Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора в среду, 6 ноября, обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подготовку к заседанию Стратегического совета высокого уровня.

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Источник: korrespondent.net
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