В Крыму владелец двух зоопарков хочет убить 30 медведей

В аннексированном Крыму владелец зоопарков Тайган и Сказка Олег Зубков решил убить около 30 медведей. Об этом сообщает Интерфакс в четверг, 14 ноября.

В зоопарках содержатся 40 бурых медведей, но владелец планирует оставить всего 10 или 12. Он утверждает, что ему якобы нужно "оптимизировать коллекцию". О своем решении он уже уведомил так называемые "ветеринарные службы" аннексированного полуострова. Если медведей никто не захочет забрать, их усыпят или застрелят.

"Мы уже уничтожили несколько десятков голов вьетнамских свиней (...) они были скормлены львам, тиграм. Сейчас стоит вопрос об уменьшении поголовья медведей, львов, тигров", - сказал Зубков.

Уменьшать численность животных Зубков решил из-за многочисленных проверок ветеринарных служб, которые выписали зоопаркам штрафы. Еще одной причиной он назвал отказ от планов построить парк медведей под Севастополем. В этой ситуации ему якобы приходится думать "об экономической составляющей" парков.

Так называемый "глава госкомитета ветеринарии Крыма" Валерий Иванов заявил, что не получал "никаких документов про убийство Зубковым животных".

Напомним, что ранее в Киеве сняли на видео играющего в песочнице слона. Специально для слона по кличке Хорас в киевском зоопарке установили песочницу. Его игры сняли на видео.

Также сообщалось, что в Луцке из зоопарка похитили животных. Вольер с попугаями был взломан, а птицы пропали. Через 20 минут на место происшествия прибыла директор зоопарка вместе с правоохранителями.

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Источник: korrespondent.net