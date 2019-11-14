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14. 11. 2019

Дифтерия в Ужгороде: студентов выписали из больницы

В Ужгороде из больницы выписали последних двух студентов, госпитализированные с дифтерией. Об этом сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Закарпатской ОГА Елена Суханова в Facebook в четверг, 14 ноября.

"Двое последних студентов, которые болели дифтерией, уже выписаны из областной инфекционной больницы. Всего в медицинском учреждении прошли лечение 15 пациентов. В настоящее время все они здоровы, каждому дважды сделаны контрольные посевы. Результаты анализа показали отсутствие возбудителя дифтерии", - написала Суханова.

Ни одного нового случая этой болезни в области не зафиксировано. С момента обнаружения первого больного дифтерией в Закарпатье привились 63 тыс. 233 человека (из них 15 тыс. 646 - дети и 4 тыс. 175 - студенты.)

В целом по Украине, по оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, по состоянию на 13 ноября 2019 года установлены 23 клинических диагноза "дифтерия".

За период 2010-2018 годов были зарегистрированы 56 больных дифтерией. Летальных случаев зарегистрировано не было.

Напомним, в Ужгороде была зафиксирована вспышка дифтерии в местном университете. В больницы попали 17 человек. У большинства были обнаружены клинические признаки дифтерии. Из-за дифтерии на Закарпатье объявили чрезвычайную ситуацию локального характера.

Также сообщалось, что в Киеве подтверждены два случая заболевания дифтерией.

Дифтерия в Украине: симптомы и лечение болезни

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Источник: korrespondent.net
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