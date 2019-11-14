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14. 11. 2019

МН17: Россия назвала "фальшивкой" материалы расследования JIT

Объединенная следственная группа (JIT) "подгоняет материалы" под заданное решение по расследованию дела о сбитом малайзийском Boeing MH17. Об этом на брифинге заявила представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС в четверг, 14 ноября.

"Публикация каких-то материалов, часть из которых сразу оказывается фальшивкой, часть из которых не подтверждена. Мы уже это проходили не раз", - прокомментировала она сегодняшнее заявление JIT.

"Вердикт, приговор был уже вынесен сразу, а все остальное - подгонка материалов, которые бы с точки зрения той группы свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения", - добавила Захарова.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

В мае 2018 года объединенная следственная группа подвела первые итоги расследования инцидента. Согласно полученным выводам, Boeing был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском.

В июне 2019 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе в 2014 году четырем подозреваемым: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко. 

В РФ причастность российских военных к инциденту с малазийским Boeing отрицают.

Позже парламент Нидерландов одобрил требование к правительству расследовать роль Украины в авиакатастрофе.

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Источник: korrespondent.net
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