На Донбассе сепаратисты уничтожили жилой дом – штаб ООС

Сепаратисты на Донбассе обстреляли объекты гражданской инфраструктуры вблизи населенного пункта Авдеевка в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что в четверг, 14 ноября, около 15-ти часов дня из гранатометов различных систем и стрелкового оружия были обстреляны позиции украинских военных вблизи Камянки в Донецкой области.

Тогда же сепаратисты обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в дачном поселке Акация. В результате обстрела произошел пожар в жилом двухэтажном доме. Дом был полностью уничтожен огнем.

Напомним, в ООН считают конфликт на Донбассе самым "старым" в мире, поскольку 30% из тех, кто нуждаются в помощи из-за него, – пожилые люди.

Как сообщалось, за минувшие сутки на Донбассе было зафиксировано 17 обстрелов.

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Источник: korrespondent.net