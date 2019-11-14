Суд продлил арест Грымчаку

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрию Грымчаку. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает пресс-служба ВАКС.

"13 ноября следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продлил на два месяца срок содержания под стражей для бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

Кроме того, помощнику Грымчака, которого следствие считает соучастником уголовного производства, также продолжили содержания под стражей - на 30 дней.

Напомним, вечером 14 августа правоохранители задержали Юрия Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Их поймали "на горячем" при получении $480 тысяч.

В СБУ сообщили, что больше месяца следили за заместителем министра МинВОТ и изымала деньги, получаемые в качестве взятки из обменников.

В конце октября стало известно, что Грымчаку изменили подозрение. Его больше не подозревают в мошенничестве, зато подозревают в злоупотреблении влиянием.

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Источник: korrespondent.net