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14. 11. 2019

Вблизи Индонезии произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в четверг, 14 ноября, у берегов Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Землетрясение зафиксировали в 16:17 (18:17 по Киеву). Эпицентр подземных толчков располагался в 133 километрах к северо-западу от города Тернате. Очаг залегал на глубине 62 километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Объявлена угроза цунами.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,5 произошло 28 сентября 2018 года у берегов Сулавеси (Индонезия). Подземные толчки привели к образованию цунами. Тогда в результате удара стихии погибли 2 256 человек, 4612 пострадали. Кроме того, более 220 тысяч остались без жилья. По оценкам местных властей, землетрясение повредило почти 70 тысяч домов и еще до тысячи других зданий.

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Источник: korrespondent.net
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