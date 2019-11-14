Лента RSS
Подписаться на ленту
14 ноября 2019, четверг, 21:44
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,26
14. 11. 2019

Турция не откажется от С-400 из России ради систем Patriot из США

Турция не может отказаться от российских систем С-400 в пользу американских систем Patriot. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Bloomberg в четверг, 14 ноября.

Эрдоган пояснил, что это невозможно, учитывая существующее стратегическое партнерство с РФ. При этом он напомнил, что Турция все еще готова купить американские системы Patriot, однако не в качестве замены С-400.

Чтобы урегулировать споры с США по поводу приобретенных Анкарой у РФ систем ПВО С-400, Эрдоган предложил создать рабочую группу. Ее работу может координировать НАТО, считает он.

Напомним, поставки российских С-400 в Турцию начались в середине июля. Закупка Анкарой российского оружия вызвала кризис в отношениях Турции и США. В итоге Вашингтон исключил Турцию из программы производства и приобретения истребителей F-35.

Также США предупредили Турцию о санкциях из-за покупки С-400.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.