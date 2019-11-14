Бывший полицейский готовил теракт в Запорожье

Бывшего сотрудника полиции, готовившего теракт совместно с представителем так называемой "ДНР", приговорили к 8 годам 3 месяцам заключения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Запорожской области в четверг, 14 ноября.

"Прокуратурой Запорожской области обеспечено надлежащее поддержание публичного обвинения в суде обвинительного акта в отношении бывшего работника полиции по факту содействие деятельности террористической организации, подготовки террористического акта на территории Запорожской области и незаконного хранения боеприпасов", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый с использованием мобильной связи передавал представителю "ДНР" информацию о перемещении живой силы и техники Вооруженных сил Украины, готовил совместно с представителем "ДНР" террористический акт на территории Запорожской области и незаконно хранил 2 гранаты и более 300 патронов колибри 5.45, 7.62 и 9 мм.

Суд, учитывая предоставленные стороной обвинения доказательства, постановил в этом деле обвинительный приговор, вступивший в законную силу.

Действия осужденного квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 (другое содействие деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 (приготовление к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (приобретение, хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения). Злоумышленник приговорен к 8 годам 3 месяцам лишения свободы.

Напомним, что ранее в Харькове полицейский открыл стрельбу в метро. Спецподразделение патрульной полиции ТОР разоружило 22-летнего капрала полиции и задержало его.

Также сообщалось, что на Львовщине пьяный полицейский устроил смертельное ДТП. Правоохранитель за рулем автомобиля Daewoo превысил скорость и наехал на бетонное ограждение на обочине дороги.

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Источник: korrespondent.net