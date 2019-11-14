Совет по вопросам свободы слова рассмотрел угрозы Портнова журналистам

В Офисе Президента в четверг, 14 ноября, состоялось первое заседание Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов. На нем рассматривали угрозы экс-главы Администрации Януковича Андрея Портнова журналистам и обнародование их персональных данных, сообщает пресс-центр президента.

Отмечается, что в рамках расследования уже допрошено журналиста Радио Свобода Михаила Ткача и водителя автомобиля съемочной группы.

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко подчеркнул, что расследование этого производства ведет Главное следственное управление Нацполиции - центральный аппарат этой структуры.

"Это свидетельствует о достаточном внимании, уделенном органами досудебного расследования этом случае", - сказал Шевченко.

Первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук исключил возможность введения уголовной ответственности за распространение дезинформации.

"Речь не идет вообще о введении уголовной ответственности за распространение недостоверной информации. Так же не может быть какой-либо ответственности за оценочные суждения", - сказал Анатолий Максимчук.

Первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта отметил, что против Украины ведется информационная агрессия, от которой необходимо защищаться. "Безусловно, мы должны найти такие инструменты защиты, которые не влияют на свободу слова, честные медиа", - сказал он.

Также участники заседания приняли регламент Рады по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте Украины.

Напомним, Портнов выложил в своем Telegram-канале персональные данные водителя съемочной группы Схем (проект Радио Свобода) за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке по его месту жительства.

Кроме этого, Портнов заявил, что с конца октября он является ведущим телеканала 112 Украина, и подал заявление на журналистов Радио Свобода о препятствовании своей журналистской деятельности.

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Источник: korrespondent.net