Нацбанк назвал олигархов, чьи банки задолжали по кредитам больше всех

Нацбанк назвал крупнейшими должниками по кредитам рефинансирования банки олигархов Олега Бахматюка и Дмирия Фирташа. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в четверг, 14 ноября.

По состоянию на начало ноября 2019 года общий долг неплатежеспособных банков перед НБУ - около 46 млрд грн с учетом процентов. Почти четверть этого долга - задолженность банков Бахматюка.

"Его два банка: VAB Банк и банк Финансовая инициатива задолжали НБУ 10,6 млрд грн. Задолженность других банков перед НБУ меньше: банк Надра Дмитрия Фирташа - 10,4 млрд грн; банк Финансы и Кредит Константина Жеваго - 6,7 млрд грн; Дельта Банк Николая Лагуна - 5,8 млрд грн; Имэксбанк Леонида Климова - 3,3 млрд грн", - говорится в сообщении.

В Нацбанке также отметили, что задолженность ПриватБанка по погашению, за которое поручился Игорь Коломойский, - 7,7 млрд грн.

"Но подчеркиваем - это задолженность исключительно перед Национальным банком. Общая задолженность некоторых из этих лиц перед кредиторами и государством значительно больше", - заявили в НБУ.

С целью взыскания долгов Нацбанк подает судебные иски против владельцев обанкротившихся банков. В частности, против Коломойского и его компаний подали более 140 исков, против Бахматюка и его компаний - более 50, против Жеваго и его компаний - 30, против Лагуна и его компаний - 10, против Климова и его компаний - 7.

"Однако большинство этих судебных процессов тянутся годами. Даже если Национальный банк получает решение в свою пользу, эти лица всячески препятствуют исполнению решения судов, а реализация активов Государственной исполнительной службой проходит медленно", - отметили в НБУ.

Напомним, что ранее регулятор назвал причину рекордной прибыли банков. В текущем году банки в полтора раза сократили отчисления в резервы. Спрос на банковские услуги растет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net