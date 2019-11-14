Адвокат сообщил причины задержание мужа нардепа Скороход

Алексея Алякина задержали из-за конфликтов с российскими чиновниками. Так в четверг, 14 ноября, объяснил запрос на экстрадицию в РФ адвокат задержанного Сергей Тарасюк в комментарии УНН.

"У него были политические бизнес-конфликты с местными российскими чиновниками. Основания (задержания - ред.) связаны с его предпринимательской деятельностью", - отметил Тарасюк.

А в комментарии Украинской правде Тарасюк сообщил, что Алякин был объявлен в розыск (Россией – ред.), был задержан год назад, временное задержание уже прошло.

"Он, скажем так, прошел через все процедуры, и сейчас идет процедура экстрадиционной проверки. Фактически была еще одна процедура, которая не предусмотрена законом. Задержанный повторно – законодательством это не предусмотрено. Основания для задержания – те же, что были год назад. Поэтому это фактически еще одна экстрадиционная проверка Генеральной прокуратуры", - сказал адвокат.

Карточка Алякина в базе розыска Интерпола

Напомним, по информации ГПУ, 14 ноября Национальная полиция задержала гражданина Российской Федерации Алексея Алякина, который находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. 15 или 16 ноября Печерский районный суд столицы будет решать вопрос о его аресте. Также будет решатся вопрос об экстрадиции в РФ.

Ранее народный депутат от Слуги народа Анна Скороход обвинила власти в задержании своего мужа Алексея Алякина из-за ее голосования вразрез с позицией фракции по вопросу земельной реформы и государственной собственности ГТС.

Напомним, нардеп от Слуги народа расплакалась в Раде. Анна Скороход расплакалась из-за того, что на заседании ей якобы отказали рассмотреть поправки в закон о ГТС.

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Источник: korrespondent.net