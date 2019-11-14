Кульминация Украинагейта. Открытые слушания в США

Процедура импичмента Дональда Трампа перешла в максимально публичную плоскость – в США начались открытые слушания свидетелей, которые будут доказывать вину Трампа в совершении преступлений.

Параллельно в США полным ходом идет избирательная компания. Импичмент уже стал ее неотъемлемой частью. Большое шоу начинается.

Процедура

Для того, чтобы провести публичный допрос свидетелей Конгресс США одобрил специальную резолюцию.

Первыми перед законодателями выступили Уильям Тейлор - временный поверенный в делах США в Украине и Джордж Кент - действующий заместитель помощника госсекретаря США Майка Помпео. В пятницу члены Конгресса получат возможность повторно допросить бывшего американского посла в Украине Мари Йованович, которую Госдеп отозвал весной до завершения ее каденции в Киеве.

Открытые слушания продлятся почти две недели, и проводить их будет комитет по разведке Палаты представителей американского Конгресса, где большинство составляют противники Трампа.

После завершения этих слушаний за окончательную формализацию обвинений в адрес президента возьмется юридический комитет. Если Палата представителей поддержит хотя бы одно из обвинений, это означает, что импичмент президента Трампа в нижней палате состоялся.

Новые свидетельства

Уильям Тейлор и Джордж Кент в своих выступлениях подчеркнули важность поддержки Украины со стороны США. Также дипломаты пытались объяснить события таким образом, чтобы у американцев не осталось негативного впечатления об Украине.

"Как я уже говорил комитету, я написал, что задерживать помощь по безопасности в обмен на помощь в внутриполитической кампании в США было бы безумием. Я считал так тогда и считаю так сейчас", - заявил Тейлор.

Также посол рассказал о вмешательстве в его работу в Киеве посла США при ЕС Гордона Сонленда. Он, по словам дипломата, выполнял задачи Трампа. Суть этой задачи - заставить Зеленского объявить о начале расследования против Байдена.

Именно по этому вопросу, по словам Тейлора, Сонленд и встречался с помощником Зеленского Андреем Ермаком. По его убеждению, такая политика поставила под угрозу традиционную поддержку Украины со стороны США.

Дипломат говорит, что Владимир Зеленский не хотел вмешиваться в американские выборы и начинать расследование против сына Байдена. Однако на этом настаивал Трамп и его соратники.

"У меня было ощущение, что Трамп обижен на украинцев", - сказал Тейлор. Скорее всего, речь идет о роли Украины в президентских выборах США 2016 на стороне Хиллари Клинтон. Спрашивали о роли Украины в этих выборах и Джорджа Кента. Он ответил, что "нет фактической основы" того, что Украина вмешивалась в эти выборы.

Что будет дальше

В том, что Трамп проигрывает в Конгрессе мало кто сомневается. Оппоненты президента составляют большинство в Палате представителей, также нельзя полностью исключать, что против Трампа выступят несколько его однопартийцев.

Но вот в то, что Трамп в итоге процедуры импичмента досрочно уйдет с должности уверенности нет ни у кого. В Сенате для отставки президента необходимо будет собрать ⅔ голосов. Для этого против Трампа должны проголосовать немало его однопартийцев по Республиканской партии, что пока выглядит нереально.

Поэтому импичмент превращается скорее в стратегию Демократической партии по противостоянию Трампу на президентских выборах 2020.

Источник: korrespondent.net