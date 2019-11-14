$100 млрд. Какую сделку Трамп предложил Эрдогану

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме турецкого лидера Реджепа Эрдогана. Еще недавно обменивающиеся колкостями лидеры показали, что сохранили хорошие отношения, а Трамп и вовсе назвал себя "большим фанатом" президента Турции.

Оба лидера обязались решить вопрос с российскими зенитными ракетными системами С-400, покупка которых Турцией привела к конфликту с Соединенными Штатами. СМИ узнали, что Трамп в связи с этим предложил сделку на 100 миллиардов долларов. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Эрдоган хочет и американские, и российские ЗРК

13 октября в Вашингтоне состоялась, как сказал Трамп, "великолепная и продуктивная" встреча с турецким лидером. Хотя сам факт, что встреча состоялась, уже является успехом.

"Мы были друзьями уже давно, почти с первого дня. Мы понимаем страны друг друга. Понимаем, почему занимаем те или иные позиции. Их (турецкого президента и его жену - ред.) очень уважают в их стране и регионе", - сказал американский президент в Овальном кабинете.

Эрдоган подумывал отказаться от визита из-за того, что палата представителей Конгресса США признала геноцидом массовые убийства армян в Османской империи. Принятую резолюцию он назвал "позорным шагом".

Также отношения между лидерами были в напряжении на фоне военной операции Турции в Сирии Источник мира, на которую Трамп вначале дал согласие, но потом передумал и подверг Эрдогана жесткой критике.

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Американский президент тогда отправил коллеге в Анкару письмо, которое того оскорбило. В нем говорится: "Не будь крутым парнем! Не будь дураком". На совместной пресс-конференции Эрдоган сказал, что вернул письмо "уважаемому президенту".

Главным разногласием между странами остается покупка Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400, доставка которых завершилась 1 ноября. Вашингтон заявил, что это сделкой Анкара нарушила союзнические обязательства и отказался передавать Турции истребители F-35.

"Мы можем преодолеть разногласия вокруг С-400 и F-35", - сказал Эрдоган на пресс-конференции, не исключил, что Турция купит еще и американские ракеты Patriot.

Трамп рассказал, что поручили главам дипломатии двух стран работать над решением этого вопроса.

Эрдоган по возвращении из Вашингтона рассказал об итогах переговоров. По его словам, он предложил США создать рабочую группу, которая бы нашла выход из этой ситуации.

"Давайте начнем изучать (вопрос по С-400 - ред.) на уровне наших министерств обороны под координацией НАТО", - заявил президент Турции, отметив, что в рабочую группу также должны войти его пресс-секретарь и специальный советник, а также советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

При этом Эрдоган назвал требование Трампа отказаться от С-400 неправильным.

"Мы сказали США, что если они предложат на подходящих условиях Patriot, мы купим... Нет речи об отказе от С-400 в пользу Patriot. Мы рассматриваем требование отказаться от С-400 в пользу Patriot как зарабатывание на наших суверенных правах, и мы определенно не считаем это правильным", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Анкара готова купить и С-400, и Patriot, так как она диверсифицировано развивает систему обороны Турции.

Также Эрдоган не исключил возможность покупки истребителей у России, "если вопрос по F-35 не будет решен". При этом турецкий президент добавил, что в этот раз подход Трампа относительно продажи американских истребителей был "намного более положительным и конструктивным".

Крупная сделка вместо С-400

Накануне встречи, 12 ноября, американская газета Washington Post сообщила со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации, что Трамп предложил Эрдогану заключить торговое соглашение на 100 миллиардов долларов, а также способ обхода американских санкций, введенных из-за С-400.

В декабре 2017 года Турция заключила с Россией сделку о покупке С-400 Триумф на сумму около 2,5 миллиарда долларов, из которых 55 процентов покрывается российским кредитом. В июне этого года в Кремле заявили, что контракт также предусматривает частичную передачу технологий.

Для Анкары очень важна передача технологий, поскольку в планах Турции полностью ликвидировать зависимость от поставок иностранной военной техники до 2023 года и начать разработку собственных образцов.

В России С-400 называют одной из самых совершенных противоракетных систем в мире. Она способна поражать до 80 целей одновременно. Разработчики ЗРС утверждают, что она может сбить как дроны и самолеты, так и ракеты.

В 2013-2015 годах на территории Турции были размещены американские противоракетные комплексы Patriot, которые позже США забрала для ремонта, но так и не вернули.

Америка категорически против С-400, поскольку считает, что эти комплексы могут поставить под угрозу американские истребители-бомбардировщики пятого поколения Lockheed Martin F-35, которые Турция помогает производить и планирует закупать.

Американцы полагают, что радары российских комплексов будут собирать данные с бортовых компьютеров самолетов и отправлять их в Россию.

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Эксперты расходятся во мнениях, возможно ли это с технической точки зрения, но США подчеркивают, что никаких рациональных причин для того, чтобы Турция покупала российские ЗРК, нет, поскольку интеграция российских ЗРС в системы НАТО.

Сейчас администрация Трампа установила новую красную черту и требует, чтобы С-400 "не входили в строй" и не получали доступ "к средствам связи и защиты F-35", утверждает источник WP.

Как один из вариантов обсуждается, что Турция должна будет согласиться на меры по мониторингу, которые гарантируют, что она не будет собирать и развертывать поставленные ей ЗРС. В этом случае она может быть снова допущена к программе F-35.

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Источник: korrespondent.net