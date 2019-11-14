В Венеции произошло сильнейшее с 1960-х годов наводнение. Главная площадь Святого Марка ушла под воду более чем на метр, а прилегающий к ней одноименный собор затопило уже в четвертый за последние двадцать леть. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Более 80 процентов Венеции ушло под воду

Когда туристы вечером 13 октября фотографировались на площади Святого Марка, владельцы магазинов собирали воду с пола и убирали мусор, одновременно оценивая ущерб от рекордного прилива.

"Мы не видели ничего подобного 55 лет. Вода все уничтожила, и мне придется очень многое переделывать. Результаты работы, на которую ушла целая жизнь, были разрушены за секунды", - цитирует британская газета Guardian Антонеллу Росси, владелицу магазина ювелирных изделий ручной работы, который находится под окружающей площадь галереей.

Руководство города рассказало об "огромном ущербе" и сообщило, что 12 ноября из-за ливня уровень воды поднялся на 1,87 метра. На следующий день произошел повторный потоп и уровень подъема воды достиг 1,6 метра. Стихия унесла жизни двоих человек. После обеда вода спала, но жители в страхе ждут новых наводнений.

Под водой оказалось около 82 процентов территории островной части города. Несколько судов городского водного транспорта вынесло на набережную. Части венецианских островов оставались без электроэнергии.

Cмотрите фотогалерею: Венеция исчезает. Почему город оказался под водой

В прошлом году ремонт тысячелетного храма Святого Марка обошелся в 2,2 миллиона евро и эта сумма ушла только на мраморный пол и бронзовые двери.

Управляющий собора Святого Марка Марко Пьяна во всем винит власти, которые, по его словам, не смогли довести до конца проект под названием Экспериментальный электромеханический модуль стоимостью шесть миллиардов евро.

Его разработали в 1984 году с целью защиты Венеции от приливной волны, но так и не воплотили в жизнь. Работы начались в 2003 году, однако график их проведения не выполняется, в том числе и из-за коррупции.

В рамках этого проекта между песчаной косой Лидо и Каваллино-Трепорти был возведен искусственный остров, чтобы разделить два ряда гидротехнических затворов. На нем разместили главные технические здания для эксплуатации этих ворот.

" Искусственный остров полностью изменил лагуну, и из-за него скорость входящей воды возросла. Фактически лагуна больше не является таковой - те волны, которые были вчера, случаются только в открытом море", - говорит один из активистов.

Туристы, утром бродившие по пояс в воде, как будто не замечали разрушений, наслаждаясь обедом в ресторанах вблизи площади Святого Марка, которые еще не закрылись.

В последние дни в регионе Венето и на всем северо-востоке Италии продолжаются сильные ливни с сильными ветрами, которые также вызвали наводнения в других местностях.

Тем временем синоптики предупреждают, что в конце недели над страной пройдет новый циклон с ветрами и ливнями.

Внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО город основан в девятом веке. И с тех пор он постепенно уходит под воду.

В 20 веке этот процесс заметно ускорился - Венеция погружалась в лагуну на пять миллиметров в год из-за возрастающего давления строений и промышленного забора воды из артезианских скважин.

В последнее время число сильных наводнений в Венеции увеличилось, одной из причин этого считают глобальные изменения климата

По расчетам ученых, Венеция может стать непригодной для жизни уже в 2028 году, а к 2100 полностью затонуть вместе с уникальными палаццо и красивейшими церквями. Об этом подробно в материале Скоро исчезнет. Почему Венеция уходит под воду.

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Источник: korrespondent.net