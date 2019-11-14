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14. 11. 2019

Темпы прироста экспорта и импорта сравнялись

С января по сентябрь 2019 года отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины составило 4071,5 млн долларов, а в соответствующем периоде 2018 года оно составляло 3825,6 млн долларов. Об этом сообщает Госстат в четверг, 14 ноября.

По данным статистического ведомства, экспорт товаров и услуг из Украины за январь-сентябрь 2019 года составил 44842,1 млн долларов, что на 7,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, импорт вырос на 7,1% до 48913,6 млн долларов.

 
 

Напомним, что ранее Украина экспортировала рекордный объем зерновых. За девять месяцев экспорт зерновых ввырос на 44%, а выручка от торговли - на 42,5% - до 6,8 млрд долларов.

Также сообщалось, что в Евросоюзе оценили динамику торговли с Украиной. За минувший год торговля между Украиной и Евросоюзом выросла на 9%. Товарооборот Украины с ЕС достиг 40 млрд евро.

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Источник: korrespondent.net
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