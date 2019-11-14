В США подросток открыл стрельбу в школе

Подросток открыл стрельбу в школе города Санта-Кларита в Калифорнии в США, минимум шесть человек получили ранения. Об этом сообщает NBC в четверг, 14 ноября.

По данным пожарно-спасательной службы, инцидент произошел в школе Saugus High School, расположенной примерно в 65 километрах к северу от Лос-Анджелеса.

Согласно информации издания Los Angeles Times, которое ссылается на полицию, стрелявший - на вид 15-летний подросток в черной одежде. Он пока не задержан. Преступление было совершено на территории кампуса. В издании добавляют, что минимум двое подростков погибли, а подозреваемый открыл стрельбу в свой день рождения.

Обстоятельства стрельбы и состояние пострадавших уточняются.

Напомним, что ранее в России студент открыл стрельбу в колледже: один погибший, трое раненых. Студент российского колледжа зарядил в туалете ружье, зашел в аудиторию и начал стрелять по сокурсникам.

Также сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в баре во Франции. В результате шесть человек получили ранения. Мужчину пока не задержали, его мотивы неизвестны.

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Источник: korrespondent.net