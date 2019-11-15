Лента RSS
Подписаться на ленту
15 ноября 2019, пятница, 02:52
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,26
15. 11. 2019

Киев приветствовал одобрение резолюции по Крыму

 
Министерство иностранных дел Украины приветствовало одобрение Третьим комитетом 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обновленной и усиленной резолюции Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, Украина. Об этом говорится в комментарии МИД, опубликованном ноября. 

В ведомстве подчеркнули, что "документ является важным элементом политики деоккупации временно оккупированных территорий Украины".

"Украина благодарна странам, которые поддержали проект резолюции на заседании Третьего комитета, и призывает все государства-члены ООН поддержать резолюцию во время голосования на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН", − отмечается в сообщении министерства.
 
Напомним, 14 ноября Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН поддержал проект обновленной резолюции по Крыму. В документе впервые относительно полуострова применено определение "агрессия".
 
Резолюция вступит в силу после ее принятия Генассамблеей ООН.
 
У Зеленского рассказали, как будут возвращать Крым

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.