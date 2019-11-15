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15. 11. 2019

Снегопад во Франции: без света 200 тысяч домов

 
Из-за сильного снегопада на юго-востоке Франции остались без электричества 200 тысяч домовладений. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил телеканал BFMTV.
 
Как уточнил представитель компании электроснабжения Enedis, без света остались жители департаментов Дром, Ардеш, Изер и Рон. Основной причиной сбоев электроснабжения являются обрывы ЛЭП в результате падения деревьев, не выдерживающих тяжести снега. 
 
В департаменте Изер упавшее дерево убило 63-мужчину, который пытался расчистить снег на дороге.
 
По данным телеканала, в четверг вечером в результате снежных заносов на железной дороге между Греноблем и Лионом остановился поезд. Состав пришлось эвакуировать.

Neige en Isère: un train évacué entre Grenoble et Lyon https://t.co/daQCke75B4 pic.twitter.com/NgfkRJtTfB

— BFMTV (@BFMTV) November 14, 2019
 
Также 14 ноября в семи департаментах региона был объявлен оранжевый уровень угрозы в связи с сильными снегопадами и гололедом.
 

Cмотрите фотогалерею: Снегопад во Франции: без света 200 тысяч домов

 
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Ранее сообщалось, что сильный снегопад стал причиной более 175 ДТП в канадском городе Эдмонтон.

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Источник: korrespondent.net
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