Израиль возобновил атаки на "Исламский джихад"

Израильские ВВС в пятницу, 15 ноября, возобновили авиаудары по объектам палестинской группировки "Исламский джихад" на территории сектора Газа. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба армии Израиля.



Отмечается, что атаки являются ответом на ракетные пуски, произведенные с территории анклава.

Напомним, крупнейшее за последние месяцы обострение на границе палестинского анклава произошло 12 ноября после того, как израильские ВВС ликвидировали в Газе командира "Исламского джихада" Бахи Абу аль-Ата.

После этого территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу из сектора. По информации израильских военных, палестинцы запустили не менее 450 ракет, большинство из которых были перехвачены.

В ответ ВВС Израиля наносили удары по объектам "Исламского джихада".

По данным палестинского Минздрава, в результате израильских ударов погибли более 30 человек.

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Источник: korrespondent.net