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15. 11. 2019

Израиль возобновил атаки на "Исламский джихад"

Израильские ВВС в пятницу, 15 ноября, возобновили авиаудары по объектам палестинской группировки "Исламский джихад" на территории сектора Газа. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба армии Израиля.

Отмечается, что атаки являются ответом на ракетные пуски, произведенные с территории анклава.

Напомним, крупнейшее за последние месяцы обострение на границе палестинского анклава произошло 12 ноября после того, как израильские ВВС ликвидировали в Газе командира "Исламского джихада" Бахи Абу аль-Ата.

После этого территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу из сектора. По информации израильских военных, палестинцы запустили не менее 450 ракет, большинство из которых были перехвачены. 

В ответ ВВС Израиля наносили удары по объектам "Исламского джихада".
 
По данным палестинского Минздрава, в результате израильских ударов погибли более 30 человек. 

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Источник: korrespondent.net
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