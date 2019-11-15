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15. 11. 2019

На выборах в Беларуси не будет наблюдателей Европарламента

 
Европейский парламент не будет наблюдать за парламентскими выборами в Беларуси. Об этом сказано в официальном заявлении Европарламента, опубликованном в четверг, 14 ноября.
 
В заявлении отмечается, что ни один из депутатов не был уполномочен наблюдать или комментировать выборы в Беларуси от имени всего Европарламента.
 
Таким образом, если один из евродепутатов решит наблюдать за избирательным процессом, он будет делать это в своем личном качестве и ни при каких обстоятельствах "не будет представлять точку зрения или позицию Европейского парламента".
 
Выборы в парламент Беларуси пройдут 17 ноября. По данным государственного агентства БелТА, на выборах аккредитованы более тысячи иностранных наблюдателей, в том числе от СНГ, ОБСЕ, ПАСЕ и Шанхайской организации сотрудничества.
 
Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net
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