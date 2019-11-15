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15. 11. 2019

Разумков рассказал об открытии рынка земли

 
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что рынок земли может быть открыт для иностранцев только после референдума. Об этом он рассказал 14 ноября в эфире телеканала 1+1.
 
Спикер опроверг информацию о том, что референдум состоится между первым и вторым чтением закона о рынке земли.
 
"Это не соответствует действительности, потому что это невозможно физически − подготовить, провести референдум... Сейчас нет закона о референдуме", − указал Разумков и добавил, что на данный момент его первый заместитель Руслан Стефанчук занимается вопросом закона или пакета законов о народовластии.
 
Глава Верховной Рады подчеркнул, что рынок земли откроется для физических лиц и юридических лиц, владельцами и конечными бенефициарами которых являются украинские граждане.
 
Передачи корпоративных прав другим компаниям, владельцами которых являются иностранцы, не будет, пока не пройдет референдум.
 
"Референдум состоится и только после этого референдума, когда украинское общество определится, готово или не готово привлечь и дать возможность иностранцам покупать украинскую землю, или продавать корпоративные права, этот рынок будет открыт и для иностранцев. Но после референдума", − отметил Разумков.
 
Он также добавил, что будет "переходный этап", когда украинцы увидят, как работает рынок земли, и после этого определятся, надо ли давать возможность привлекать иностранцев.
 
По словам спикера, принятие закона о референдуме возможно до 2024 года, то есть при нынешней власти.
 
Напомним, 13 ноября Рада приняла закон о рынке земли в первом чтении. Парламент поддержал открытие рынка земли за основу. Соответствующее решение поддержали 240 нардепов.

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Источник: korrespondent.net
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