Разумков рассказал об открытии рынка земли

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что рынок земли может быть открыт для иностранцев только после референдума. Об этом он рассказал 14 ноября в эфире телеканала 1+1.

Спикер опроверг информацию о том, что референдум состоится между первым и вторым чтением закона о рынке земли.

"Это не соответствует действительности, потому что это невозможно физически − подготовить, провести референдум... Сейчас нет закона о референдуме", − указал Разумков и добавил, что на данный момент его первый заместитель Руслан Стефанчук занимается вопросом закона или пакета законов о народовластии. Глава Верховной Рады подчеркнул, что рынок земли откроется для физических лиц и юридических лиц, владельцами и конечными бенефициарами которых являются украинские граждане. Передачи корпоративных прав другим компаниям, владельцами которых являются иностранцы, не будет, пока не пройдет референдум. "Референдум состоится и только после этого референдума, когда украинское общество определится, готово или не готово привлечь и дать возможность иностранцам покупать украинскую землю, или продавать корпоративные права, этот рынок будет открыт и для иностранцев. Но после референдума", − отметил Разумков. Он также добавил, что будет "переходный этап", когда украинцы увидят, как работает рынок земли, и после этого определятся, надо ли давать возможность привлекать иностранцев. По словам спикера, принятие закона о референдуме возможно до 2024 года, то есть при нынешней власти. Напомним, 13 ноября Рада приняла закон о рынке земли в первом чтении. Парламент поддержал открытие рынка земли за основу. Соответствующее решение поддержали 240 нардепов.

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Источник: korrespondent.net