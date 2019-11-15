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15. 11. 2019

КНДР направила Южной Корее ультиматум

 
Северокорейские власти направили ультиматум Южной Корее с требованием снести южнокорейские объекты, построенные в туристической зоне Кымгансан. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
 
"Мы предъявили ультиматум 11 ноября, в котором заявили, что, если южнокорейские власти будут продолжать настаивать на своей позиции, мы будем считать, что они отказались от вывода своих сооружений, и примем решительные меры для самостоятельного демонтажа данных объектов", − отметили в КНДР.
 
Северная Корея мотивирует свою позицию тем, что южнокорейские объекты в горах Кымгансан "оставались без внимания и были заброшенными на протяжении десяти лет". 
 
"Мы как хозяева будем нести ответственность перед нашей нацией и грядущими поколениями и по своему усмотрению прекрасно преобразим горы Кымгансан в культурно-туристическую зону с мировым именем. <...>Там у Южной Кореи нет места" − подчеркнули в Пхеньяне.
 
Напомним, в октябре глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что республика намерена отказаться от проекта с Южной Кореей по развитию комплекса в горах Кымгансан и вести работы самостоятельно. 
 
Он распорядился снести "неприглядные постройки", предварительно согласовав эти действия с соответствующими органами Южной Кореи.
 
Туристический проект Республики Корея и КНДР начал работу в 1998 году как символ экономического сотрудничества двух стран. Южнокорейские компании вложили в строительство отелей и туристической инфраструктуры около 680 миллионов долларов.
 
В 2008 году после инцидента с гибелью южнокорейской туристки Сеул принял решение приостановить сотрудничество в этой зоне на неопределенное время.
 
Как сообщал Корреспондент.net, в июле Северная Корея провела запуск двух новых ракет и заявила, что это было предупреждение Южной Корее.

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Источник: korrespondent.net
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