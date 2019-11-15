Лидер демократов обвинила Трампа во взяточничестве

Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси заявила, что показания временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора и заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента подтвердили обвинения во взяточничестве против президента США Дональда Трампа. Об этом лидер демократов рассказала в четверг, 14 ноября, на брифинге для журналистов, сообщает ТАСС.

"Назначенные президентом люди говорили очень недвусмысленные вещи. Эти разгромные показания подтвердили факты взяточничества", − подчеркнула политик.

По ее словам, Трамп "злоупотребил властью и нарушил свою клятву", угрожая приостановить предоставление военной помощи Украине в обмен на проведение расследования против своего политического противника.

Пелоси пояснила, что под взяточничеством она подразумевает действия президента по принципу quid pro quo ("услуга за услугу").

"Мы здесь говорим на латыни... quid pro quo - это взяточничество. И это есть в конституции США, это привязано к процессу импичмента", − указала спикер.

При этом она не уточнила, планируют ли демократы воспользоваться именно этой формулировкой Конституции США, чтобы осуществить импичмент Трампа, обвинив его во взяточничестве.

"Мы еще даже не приняли решение осуществлять импичмент. Для этого мы и проводим расследование", − подытожила Пелоси.

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Источник: korrespondent.net