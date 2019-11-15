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15. 11. 2019

США грозят Египту санкциями за покупку Су-35 − СМИ

 
США предупредили Египет о возможных последствиях приобретения российских истребителей Су-35. Об этом говорится в письме, которое было направлено в среду, 13 ноября, министру обороны и военной промышленности Египта генерал-полковнику Мухаммеду Заки, сообщает газета The Wall Street Journal.
 
Отмечается, что госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны США Марк Эспер направили совместное письмо в Каир на фоне визита министра обороны РФ Сергея Шойгу.
 
"Новые крупные сделки с Россией по поставкам вооружений как минимум затруднят будущие транзакции между США и Египтом в этой сфере, а также помощь в области безопасности", − указано в документе.
 
По информации источника издания в Госдепе, предполагаемая сделка между Египтом и Россией может повлечь за собой наложение на Каир санкций со стороны Вашингтона.
 
Как пишет газета, сделка была проведена в конце 2018 года и подразумевает поставку более двух десятков самолетов на сумму два миллиарда долларов. Сами поставки должны начаться в 2020-2012 годах.
 
Напомним, в августе Турция заявила, что после рассматривает возможность покупки российских Су-35 после приостановки членства в американской программе истребителей F-35.
 
Индонезия сообщила об угрозе срыва сделки по Су-35

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Источник: korrespondent.net
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