В Ровенской области раскопали закатанную в асфальт братскую могилу воинов Украинской повстанческой армии (УПА). Об этом в четверг, 14 ноября, сообщила пресс-служба Ровенской ОГА в Facebook.

Отмечается, что раскопки велись в трех метрах от административного помещения Рафаловского карьера, что в пределах Владимирецкой райгосадминистрации.

"Обнаружили 14 останков в гробах или ящиках. Два ящика содержат два и три скелета в одном. Хоронили их, скорее всего, в пять этапов, ведь останки лежат не на одной глубине. Головы все избиты, а один череп оказался с пулей в голове. Нашли также православный крестик, два обручальных кольца, расческу и пуговицы", − говорится в сообщении.

Все похороненные бойцы погибли во времена Второй мировой войны.

Cмотрите фотогалерею: В Ровенской области под асфальтом обнаружили могилу воинов УПА

По свидетельствам жителей села Иванчи, в 80-х годах при сооружении админздания Рафаловского карьера строители наткнулись на могилу, о чем сообщили в областной центр. Однако власти "приказали все закопать, закатать асфальтом и не вспоминать".

Все найденные останки эксгумируют с возможностью идентификации после перезахоронения.

На Прикарпатье нашли ранее неизвестные архивы УПА

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области нашли бидон с документами УПА.

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Источник: korrespondent.net