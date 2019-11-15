Cмотрите фотогалерею: В Ровенской области под асфальтом обнаружили могилу воинов УПА
По свидетельствам жителей села Иванчи, в 80-х годах при сооружении админздания Рафаловского карьера строители наткнулись на могилу, о чем сообщили в областной центр. Однако власти "приказали все закопать, закатать асфальтом и не вспоминать".
Все найденные останки эксгумируют с возможностью идентификации после перезахоронения.
На Прикарпатье нашли ранее неизвестные архивы УПА
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области нашли бидон с документами УПА.
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Источник: korrespondent.net
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