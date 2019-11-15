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15. 11. 2019

Установлена личность подростка, который расстрелял одноклассников в США

Стрельбу в школе города Санта-Кларита (штат Калифорния) открыл 16-летний Натаниэль Берхоу. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на двух представителей органов правопорядка.

Отмечается, что Берхоу до сих пор находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Представитель управления шерифа округа Лос-Анджелес Кент Уэгнер подчеркнул, что полиции до сих пор не известны ни мотивы нападавшего, ни возможное наличие связей между ним и жертвами.

В общей сложности стрельба продолжалась в течение 16 секунд. Учащийся школы из пистолета 45-го калибра ранил пятерых человек, затем выстрелил в себя.

От полученных ран в больнице скончались 16-летняя девушка и 14-летний юноша. 

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Источник: korrespondent.net
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